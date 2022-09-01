В Польше заработал медицинский хаб для украинских пациентов

В нем есть 20 койко-мест для пациентов и 30 – для сопровождающих лиц.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко вместе с министром здравоохранения Польши Адамом Недзельским и представителями Европейской комиссии открыли в Жешуве специальный медицинский хаб для украинских пациентов, эвакуированных на лечение в европейские клиники.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Поскольку почти все эвакуационные рейсы осуществляются через город Жешув, расположенный в Республике Польша, хаб располагается именно там.

В нем есть 20 койко-мест для пациентов и 30 – для сопровождающих лиц. Еще 20 мест предусмотрено для пациентов, возвращающихся из лечения в Украину.

С первых дней войны в Украине удалось перевести украинских пациентов на лечение в 18 стран-партнеров, в частности: Германию, Францию, Ирландию, Италию, Данию, Швецию, Румынию, Люксембург, Бельгию, Испанию, Португалию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Литву., Финляндия, Польша, Чехия и Норвегия.

Всего в рамках сотрудничества Минздрава и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительства Польши и многих международных партнеров удалось эвакуировать специализированным медицинским транспортом из разных городов Украины в зарубежные клиники уже около 1500 украинцев.

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