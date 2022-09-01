У Польщі запрацював медичний хаб для українських пацієнтів

У ньому є 20 ліжко-місць для пацієнтів та 30 – для супроводжуючих осіб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом з міністром охорони здоров'я Польщі Адамом Недзельським та представниками Європейської комісії відкрили у Жешуві спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Оскільки майже всі евакуаційні рейси здійснюються через місто Жешув, що у Республіці Польща, хаб розташовується саме там.

У ньому є 20 ліжко-місць для пацієнтів та 30 – для супроводжуючих осіб. Ще 20 місць передбачено для пацієнтів, які повертаються з лікування до України.

З перших днів війни в Україні вдалося перевести українських пацієнтів на лікування до 18 країн-партнерів, зокрема до: Німеччини, Франції, Ірландії, Італії, Данії, Швеції, Румунії, Люксембургу, Бельгії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Австрії, Норвегії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Норвегії.

Загалом у рамках співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних міст України до закордонних клінік вже близько 1500 українців.

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