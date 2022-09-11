ВСУ освободили еще один поселок в Харьковской области: видео

Вооруженные силы Украины освободили еще один поселок в Харьковской области. В настоящее время населенный пункт Казачья Лопань находится под контролем ВСУ.

Видео из освобожденного поселка 11 сентября опубликовал глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко.

"Сегодня 11 сентября, и мы находимся в нашем родном поселке Казачья Лопань", — сказал Задоренко, добравшийся туда пешком.

Он показал также, как местные жители встречают наших военных.

"Казачья есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет", — добавил глава Дергачевской общины.

Напомним, Вооруженным Силам Украины, которые за 11 дней сентября освободили от оккупантов уже более 3000 кв. км, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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