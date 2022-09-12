Україні не вдасться повернути свою землю без США - Зеленський

Президент зазначив, що за наявності сигналів про послаблення допомоги Україні або щодо підтримки Росії в деяких напрямках, наша країна буде комунікувати зі Штатами.

Україна потребує допомоги США у звільненні своїх територій від російських окупантів, адже країна є лідером з обсягів підтримки нашої держави.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN.

"Вони (США - ред.) лідери щодо обсягів підтримки України. Без них нам повернути свою землю не вдастся. Я це розумію", - сказав він.

Зеленський повідомив, що він чує меседжі про те, що представники Республіканської партії можуть менше підтримувати Україну, ніж демократи. Проте він хоче вірити, що двопартійна підтримка все ж залишиться.

Зазначимо, що 8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрана нижня палата Конгресу (Палата представників) та третина членів Сенату. Ймовірно, що після виборів контроль над Палатою представників перейде від демократів до республіканців.

"Для нас це дуже важливо. Ми воюємо. Ми не можемо дати можливості світу послабити підтримку України, тому що Росія може тоді виграти цю боротьбу і це буде трагедія XXI сторіччя", - сказав він.

Президент підсумував, що за наявності сигналів про послаблення допомоги Україні або щодо підтримки Росії в деяких напрямках, влада України комунікуватиме зі Штатами.

Нагадаємо, президент України звернувся до Заходу із закликом на знімати з Росії санкції. І назвав умову, після виконання якої може початися нова історія.

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