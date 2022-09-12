Загинув у бою заслужений артист України Олександр Шаповал

Пішов з життя заслужений артист України Олександр Шаповал. Соліст Національної опери України загинув у боях під Майорськом на Донеччині у понеділок, 12 вересня.

Про смерть колеги повідомила балерина і суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар на своїй сторінці в Instagram.

"Серце відмовляється в це вірити…Сьогодні ворог забрав життя Шаповала Олександра Миколайовича. Заслуженого артиста України, педагога дуетного танцю KSBC.Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним….Боляче…Важко…Вічна і світла пам’ять, Саш…Назавжди у серці, пам’яті, душі", - написала у своєму дописі Кухар.

Олександр Шаповал і Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Танцюрист воював у ЗСУ, куди записався добровольцем на початку повномасштабної війни України з Росією. На фронті Олександр був гранатометником.

Олександр Шаповал / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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