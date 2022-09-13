У США прогнозують, що росіяни будуть далі відступати з України - Washington Post

Українські Збройні сили провели успішний контрнаступ на Харківщині та вигнали росіян з багатьох населених пунктів.

І це не кінець, прогнозують у Сполучених Штатах. Представники американської розвідки не виключають, що після успішного контрнаступу ЗСУ російські війська будуть змушені віддати й інші захоплені території.

Про це йдеться у матералі The Washington Post.

Офіційні особи Заходу заявляють, що український контрнаступ може стати поворотним моментом у війні і посилити тиск на Кремль, аби у Москві закликали додаткові сили, якщо сподівається запобігти подальшому просуванню ЗСУ.

Всього за кілька днів українські військові визволили майже всю Харківську область, яку російські окупанти зайняли від початку війни. Стрімкість відступу, ймовірно, приголомшила російських військових і командирів, пише WP з посиланням на офіцйних осіб.

"Росіяни в біді. Запитання в тому, як росіяни будуть реагувати. Їхні слабкі місця були оголені, у них немає великих резервів живої сили або техніки", - заявив американський чиновник.

Чиновники наголошують, що українські захисники просуваються вперед обережно і закріплюють свої успіхи. Натоміть окупаційні війська схоже, визнали, що їм не вистачає зброї і живої сили, аби утримати недавно деокуповані міста і села на північному сході країни. Зазначається, що деякі російські війська кинули танки, бронетранспортери і боєприпаси, коли тікали.

"Чи будуть ці досягнення постійними, залежить від наступних дій Росії, особливо від того, чи здійснить президент Володимир Путін військовий призов чи накаже надіслати підкріплення з інших місць, щоб компенсувати значні втрати в Україні", - йдеться у матеріал.

Успіхи ЗСУ вселяють новий оптимізм щодо того, що українські війська зможуть відвоювати ще більше територій в найближчі тижні і потенційно витіснити росіян з земель, які вони утримують від початку війни.

"Безумовно, це військова невдача. Я не знаю, чи можна назвати це великою стратегічною поразкою на даний момент", - сказав американський чиновник.

Втім, наголошує, поки рано говорити про те, що ситуація повністю змінилася на користь Києва, а що важкі бої, швидше за все, продовжаться.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, як ЗСУ змусили росіян перейти в екстрену оборону і тікати з Харківщини. Зазначається, що російські військові у зв’язку з успішними діями ЗСУ на фронті змушені надати пріоритет екстреним оборонним діям.

Читайте також: