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ЗСУ за дві години "приземлили" два російські літаки та один безпілотник

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ЗСУ за дві години "приземлили" два російські літаки та один безпілотник

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Сили оборони за дві години "приземлили" два російські літаки та один безпілотник.

Ворожі літаки та безпілотник вдалось збити на Херсонщині та Донеччині. 

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ. 

"13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів", - йдеться у повідомленні. 

Так, у Херсонській області воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

На Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 11 вересня впав російський літак Су-34. Російські пропагандисти повідомляють, що його могла збити власна ППО. 

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