ВСУ за два часа "приземлили" два российских самолета и один беспилотник

Силы обороны за два часа "приземлили" два российских самолета и один беспилотник.
Вражеские самолеты и беспилотник удалось сбить в Херсонской и Донецкой областях.
Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.
"13 сентября с 14.00 по 16.00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", — говорится в сообщении.
Так, в Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.
В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.
Напомним, во временно оккупированном Крыму 11 сентября упал российский самолет Су-34. Российские пропагандисты сообщают, что его могла сбить собственное ПВО.
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