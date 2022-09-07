Полетел в ад: ВСУ сбили вражеский самолет под Балаклеей (видео)

ВСУ удалось сбить вражеский самолет.

Видео "приземления" Су-25 бойцы выложили в Сети.

"ВСУ сбили самолет орков возле Волохового Яра (рядом с Балаклеей). Момент уничтожения удалось снять", — говорится в сообщении.

Так, на 7 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 50 610 человек. Данные уточняются. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.

Напомним, что утром на Херсонщине ВСУ сбили вражеский вертолет.

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