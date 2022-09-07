Полетів у пекло: ЗСУ збили ворожий літак під Балаклією (відео)

ЗСУ вдалося збити ворожий літак.

Відео "приземлення" Су-25 бійці виклали в Мережі.

"ЗСУ збили літак орків біля Волохового Яру (поруч із Балаклією). Момент знищення вдалося зафільмувати", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 7 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 50610 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що зранку на Херсонщині ЗСУ збили ворожий гелікоптер.

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