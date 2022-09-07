У Дніпропетровській області пролунав вибух: що сталося

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині не оголошували.

Зранку 7 вересня мешканці Дніпропетровської області почули гучний вибух, однак тривогу в регіоні не оголошували. У Синельниківському районі протиповітряна оборона збила російський безпілотник.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Гарна новина - в Синельниківському районі ПвК "Схід" збило ворожий БПЛА. Дякую нашій ППО за службу народу України. Наше ПвК - найкраще", - написав він.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", мінометів та важкої артилерії.

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