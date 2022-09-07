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Росія двічі за ніч вдарила по Дніпропетровщині

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Росія двічі за ніч вдарила по Дніпропетровщині

Під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада.

Російська армія у ніч проти 7 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", мінометів та важкої артилерії. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Очільник ОВА додав, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині вдалося загасити пожежу на нафтобазі, яка вчора, 6 вересня, спалахнула внаслідок російського ракетного удару. Рятувальники працювали на місці події понад 16 годин.

Нагадаємо, у Дніпрі 43-річний чоловік зайшов за 18-річною дівчиною до під'їзду, зґвалтував її, пограбував та втік. Зловмисника затримали.

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