Россия дважды за ночь ударила по Днепропетровщине

Под удар попали Никополь и Марганецкая община.
Российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.
Глава ОВА добавил, что в Кривом Роге на Днепропетровщине удалось потушить пожар на нефтебазе, который вчера, 6 сентября, вспыхнул в результате российского ракетного удара. Спасатели работали на месте происшествия более 16 часов.
Напомним, в Днепре 43-летний мужчина зашел за 18-летней девушкой в подъезд, изнасиловал ее, ограбил и сбежал. Злоумышленник был задержан.
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