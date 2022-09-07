Россия дважды за ночь ударила по Днепропетровщине

Под удар попали Никополь и Марганецкая община.

Российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются.

Глава ОВА добавил, что в Кривом Роге на Днепропетровщине удалось потушить пожар на нефтебазе, который вчера, 6 сентября, вспыхнул в результате российского ракетного удара. Спасатели работали на месте происшествия более 16 часов.

Напомним, в Днепре 43-летний мужчина зашел за 18-летней девушкой в подъезд, изнасиловал ее, ограбил и сбежал. Злоумышленник был задержан.

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