В Днепре мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в подъезде (фото)

Мужчина вышел из тюрьмы около месяца назад, где сидел за аналогичное преступление.

В Новокодакском районе Днепра 43-летний мужчина зашел за 18-летней девушкой в подъезд, изнасиловал ее, ограбил и сбежал. Злоумышленника задержали.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Преступление произошло 4 сентября. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и около месяца назад вышел из тюрьмы.

Рецидивисту сообщили о подозрении за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре в общественном транспорте произошел конфликт. Водитель троллейбуса выбросил из салона пассажира и надавал ему копняков.

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