В Днепре водитель троллейбуса подрался с пассажиром

В Днепре в общественном транспорте произошел конфликт.
Во время него водитель троллейбуса выбросил из салона пассажира и надавал ему копняков.
Об этом сообщает Dnepr info.
В днепровских телеграмм-пабликах распространили видео, где кондуктор троллейбуса дерется с пассажиром, которого до этого выгнал из салона.
В департаменте транспорта Днепровского горсовета прокомментировали произошедшее. Здесь отметили, что на видео не кондуктор, а водитель троллейбуса. Ему пришлось выгнать из общественного транспорта неадекватного пассажира.
Инцидент произошел на маршруте №21. Троллейбус работал без кондуктора. На остановке Космической в салон вошел пьяный мужчина, который начал агрессивно себя вести. Он нецензурно высказывался и бил по окнам. Когда пассажиры сделали ему замечание, дебошир начал в них плеваться.
Унимать пассажира пришлось водителю троллейбуса. Он вытолкал дебошира из салона. После чего транспорт отправился дальше.
Как отметили в департаменте, водитель – добросовестный работник, и раньше подобных конфликтов у него не было.
Напомним, что агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.
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