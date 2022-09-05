В Днепре водитель троллейбуса подрался с пассажиром

Во время него водитель троллейбуса выбросил из салона пассажира и надавал ему копняков.

Об этом сообщает Dnepr info.

В днепровских телеграмм-пабликах распространили видео, где кондуктор троллейбуса дерется с пассажиром, которого до этого выгнал из салона.

В департаменте транспорта Днепровского горсовета прокомментировали произошедшее. Здесь отметили, что на видео не кондуктор, а водитель троллейбуса. Ему пришлось выгнать из общественного транспорта неадекватного пассажира.

Инцидент произошел на маршруте №21. Троллейбус работал без кондуктора. На остановке Космической в салон вошел пьяный мужчина, который начал агрессивно себя вести. Он нецензурно высказывался и бил по окнам. Когда пассажиры сделали ему замечание, дебошир начал в них плеваться.

Унимать пассажира пришлось водителю троллейбуса. Он вытолкал дебошира из салона. После чего транспорт отправился дальше.

Как отметили в департаменте, водитель – добросовестный работник, и раньше подобных конфликтов у него не было.

Напомним, что агрессивная девушка устроила дебош в автобусе Варшавы.

Читайте также: