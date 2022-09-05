У Дніпрі водій тролейбуса почубився з пасажиром

У Дніпрі у громадському транспорті стався конфлікт.

Під час нього водій тролейбусу викинув з салона пасажира і надавав йому копняків.

Про це повідомляє Dnepr info.

У дніпровських телеграм-пабліках поширили відео, де кондуктор тролейбусу б'ється з пасажиром, якого до цього вигнав із салону.

У департаменті транспорту Дніпровської міськради прокоментували подію. Тут зазначили, що на відео не кондуктор, а водій тролейбусу. Йому довелося висадити із громадського транспорту неадекватного пасажира.

Інцидент стався на маршруті №21. Тролейбус працював без кондуктора. На зупинці Космічній у салон зайшов п’яний чоловік, який почав агресивно себе поводити. Він нецензурно висловлювався і гепав по вікнах. Коли пасажири зробили йому зауваження, дебошир почав в них плюватися.

Вгамовувати пасажира довелося водієві тролейбуса. Він виштовхав дебошира із салону. Після чого транспорт вирушив далі.

Як зазначили у департаменті, водій – сумлінний працівник, і раніше подібних конфліктів не мав.

Нагадаємо, що агресивна дівчина влаштувала дебош в автобусі Варшави.

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