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За добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області - ОВА

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За добу російські окупанти вбили трьох мирних жителів в Донецькій області - ОВА

Фото: Національна поліція України

Росія вбиває цивільних.

За добу на Донеччині через російські обстріли було вбито трьох мирних жителів.

Про це 7 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці, Красногорівці та Парасковіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
867
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