В Днепропетровской области раздался взрыв: что произошло

Воздушную тревогу на Днепропетровщине не объявляли.
Утром 7 сентября жители Днепропетровской области услышали громкий взрыв, однако тревогу в регионе не объявляли. В Синельниковском районе противовоздушная оборона сбила российский беспилотник.
Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.
"Хорошая новость — в Синельниковском районе ПВК "СХІД" сбило вражеский БПЛА. Спасибо нашим ПВО за службу народу Украины. Наше ПВК — лучшее", — написал он.
Напомним, российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.
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