В Днепропетровской области раздался взрыв: что произошло

Воздушную тревогу на Днепропетровщине не объявляли.

Утром 7 сентября жители Днепропетровской области услышали громкий взрыв, однако тревогу в регионе не объявляли. В Синельниковском районе противовоздушная оборона сбила российский беспилотник.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

"Хорошая новость — в Синельниковском районе ПВК "СХІД" сбило вражеский БПЛА. Спасибо нашим ПВО за службу народу Украины. Наше ПВК — лучшее", — написал он.

Напомним, российская армия в ночь на 7 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии.

От ракеты погиб 9-летний мальчик в Зеленодольске в Днепропетровской области

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