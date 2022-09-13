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У Харківській області троє чоловіків підірвались на ворожому боєприпасі

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У Харківській області троє чоловіків підірвались на ворожому боєприпасі

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Усі троє мешканців деокупованого села Макарове загинули.

Троє мешканців села Макарове Харківської області підірвались на ворожому боєприпасі.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове.

"Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків", - йдеться у заяві.

Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, рятувальники працюють над їх розчищенням.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на звільнених територіях.

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