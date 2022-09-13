Главная тема – война в Украине: Шольц провел телефонный разговор Путиным

Во вторник, 13 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Разговор длился полтора часа и был посвящен ситуации в Украине и ее последствиям. В последний раз канцлер и глава Кремля говорили в мае.
Об этом говорится на сайте германского правительства.
"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвала президента России скорейшее найти дипломатическое решение на основе прекращения огня, полного вывода российских войск и уважения территориальной целостности и суверенитета. Украины. Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах ", — говорится в пресс-релизе.
Украинские военнопленные
Шольц в разговоре с Путиным призвал обращаться с пленными украинскими военнослужащими в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста.
Ситуация на Запорожской АЭС
Относительно ситуации на Запорожской АЭС федеральный канцлер отметил необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал "избегать любых шагов эскалации и немедленно ввести меры, рекомендованные в отчете Международного агентства по атомной энергии".
Мировой продовольственный кризис
Шольц и Путин также обсудили мировую продовольственную ситуацию, особенно напряженную в результате российско-захватнической войны. Канцлер подчеркнула важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и призвала президента России не дискредитировать соглашение и продолжать его полную реализацию.
По итогам разговора канцлер и президент России договорились продолжать дипломатический контакт.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок назвал фактор, от которого зависит победа Украины над Россией.
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