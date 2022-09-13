Главная тема – война в Украине: Шольц провел телефонный разговор Путиным

Разговор длился полтора часа и был посвящен ситуации в Украине и ее последствиям. В последний раз канцлер и глава Кремля говорили в мае.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

"Учитывая серьезность военной ситуации и последствия войны в Украине, канцлер призвала президента России скорейшее найти дипломатическое решение на основе прекращения огня, полного вывода российских войск и уважения территориальной целостности и суверенитета. Украины. Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах ", — говорится в пресс-релизе.

Украинские военнопленные

Шольц в разговоре с Путиным призвал обращаться с пленными украинскими военнослужащими в соответствии с положениями международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, и обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста.

Ситуация на Запорожской АЭС

Относительно ситуации на Запорожской АЭС федеральный канцлер отметил необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал "избегать любых шагов эскалации и немедленно ввести меры, рекомендованные в отчете Международного агентства по атомной энергии".

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Мировой продовольственный кризис

Шольц и Путин также обсудили мировую продовольственную ситуацию, особенно напряженную в результате российско-захватнической войны. Канцлер подчеркнула важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и призвала президента России не дискредитировать соглашение и продолжать его полную реализацию.



По итогам разговора канцлер и президент России договорились продолжать дипломатический контакт.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с немецкой коллегой Анналеной Бербок назвал фактор, от которого зависит победа Украины над Россией.

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