Головне тема - війна в Україні: Шольц провів телефонну розмову Путіним

Розмова тривала півтори години та була присвячена ситуації в Україні та її наслідкам. Востаннє канцлер та очільник Кремля говорили у травні.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

"Враховуючи серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликала президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення на основі припинення вогню, повного виведення російських військ і поваги територіальної цілісності та суверенітету. України. Федеральний канцлер наголосив, що будь-які подальші кроки Росії з анексії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин", - сказано у прес-релізі.

Українські військовополонені

Шольц у розмові з Путіним закликав поводитися з полоненими українськими військовослужбовцями відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС федеральний канцлер наголосив на необхідності забезпечення безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав "уникати будь-яких кроків ескалації та негайно впровадити заходи, рекомендовані у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії".

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Світова продовольча криза

Шольц і Путін також обговорили світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-загарбницької війни. Канцлер підкреслила важливу роль зернової угоди під егідою ООН і закликала президента Росії не дискредитувати угоду і продовжувати її повну реалізацію.



За підсумками розмови канцлер і президент Росії домовилися продовжувати дипломатичний контакт.

Як повідомляли раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу з німецькою колегою Анналеною Бербок назввав чинник, від якого залежить перемога України над Росією.

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