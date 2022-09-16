Россия ударила ракетами по Харькову: есть раненые, среди них — дети

В городе зафиксировали два прилета.

Российская армия в ночь на 16 сентября ударила ракетами по Харькову. Прилёты зафиксировали в Слободском и Киевском районах.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадали четыре человека. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей 5 и 17 лет.

"Одно из попаданий – в землю возле двухэтажного жилого дома, есть повреждения коммуникаций, горел автомобиль. В Киевском районе россияне ракетой попали в одноэтажное здание", – отметил Синегубов.

Напомним, в Харьковской области 7-летний мальчик полгода провел в оккупации без родителей. Сразу после деоккупации ребенка доставили в Харьков и передали матери.

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