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В небе над Великобританией пронесся загадочный огненный шар: видео

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В небе над Великобританией пронесся загадочный огненный шар: видео

Фото: скриншот с видео

Более 200 очевидцев сообщили об удивительном объекте, пересекшем небо ночью над Шотландией и Северной Ирландией.

Метеорная сеть Великобритании получила сотни сообщений об "огненном шаре", замеченном в ночном небе, и расследует, был ли объект метеоритом или космическим мусором.

Об этом сообщает protv.ro

Большинство сообщений поступают из Шотландии и Северной Ирландии, появление в ночном небе загадочного объекта заметили более 200 очевидцев.

Некоторые воспринимали огненную вспышку, которая промчалась по небу за остатки фейерверка после футбольного матча.

Астроном из научного центра Глазго Стив Оуэнс увидел яркий метеор из окна своего дома.

“Я понял, что это нечто особенное. Я видел, как он дробится, маленькие кусочки от него отрывались”, — отметил он, добавив, что, возможно, объект приземлился, но очень маловероятно, что это произошло в Шотландии.

В британской метеорной службе, объединяющей любителей астрономии, утверждают, что объект вошел в атмосферу Земли со скоростью 14,2 км/с.

Наблюдаемый участок траектории охватывал более 300 км, он исчез над северной частью Атлантического океана примерно в 50-100 км западнее острова Айлей.

Напомним, ранее в китайском городе Хайкоу в провинции Хайнань очевидцы наблюдали необычное облако, на которое будто была одета радужная корона.

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