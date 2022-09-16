В небе над Великобританией пронесся загадочный огненный шар: видео

Более 200 очевидцев сообщили об удивительном объекте, пересекшем небо ночью над Шотландией и Северной Ирландией.
Метеорная сеть Великобритании получила сотни сообщений об "огненном шаре", замеченном в ночном небе, и расследует, был ли объект метеоритом или космическим мусором.
Об этом сообщает protv.ro
Большинство сообщений поступают из Шотландии и Северной Ирландии, появление в ночном небе загадочного объекта заметили более 200 очевидцев.
Who saw that meteorite over Northern Ireland and Scotland ? #meteor pic.twitter.com/FeSMpsFNBq— Flagman Ireland (@flagmanireland) September 15, 2022
Некоторые воспринимали огненную вспышку, которая промчалась по небу за остатки фейерверка после футбольного матча.
Wow the comet tonight #comet #asteroid #meteor pic.twitter.com/jQ5YFvmhHL— SineadLang♥ (@Sinead_Lang_x) September 14, 2022
Астроном из научного центра Глазго Стив Оуэнс увидел яркий метеор из окна своего дома.
#meteor #scotland #larbert pic.twitter.com/xnkVmRN2qC— Julie Cox (@juliecoolie10) September 14, 2022
“Я понял, что это нечто особенное. Я видел, как он дробится, маленькие кусочки от него отрывались”, — отметил он, добавив, что, возможно, объект приземлился, но очень маловероятно, что это произошло в Шотландии.
Anyone else see a meteor burning up на небі a few mins ago? Перейти к северу на северо-западной стороне Скоттланда #meteor pic.twitter.com/7PEAM3AxoB— Beanie (@Official_Beanie) September 14, 2022
В британской метеорной службе, объединяющей любителей астрономии, утверждают, что объект вошел в атмосферу Земли со скоростью 14,2 км/с.
Наблюдаемый участок траектории охватывал более 300 км, он исчез над северной частью Атлантического океана примерно в 50-100 км западнее острова Айлей.
Напомним, ранее в китайском городе Хайкоу в провинции Хайнань очевидцы наблюдали необычное облако, на которое будто была одета радужная корона.
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