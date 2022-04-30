В США наблюдали в небе огненный шар в десять раз ярче Луны

Внимание очевидцев привлек громкий шум, сопровождавший появление метеора.
Жители трех американских штатов стали свидетелями редкого зрелища — вхождение в атмосферу Земли небесного тела, называемого метеором, болидом или огненным шаром.
Об этом сообщает NASA.
Яркий метеор был замечен в небе в утренние часы. Внимание очевидцев привлек громкий шум, сопровождавший появление оранжевого огненного шара с белым хвостом за ним.
Объект, который ученые назвали болидом, двигался на юго-запад со скоростью 88500 километров в час, разбиваясь на части и опускаясь глубже в атмосферу Земли. Он распался примерно на высоте 55 километров от поверхности планеты над болотистой местностью в Луизиане.
О том, что они стали свидетелями этого зрелища, сообщили более 30 человек в Арканзасе, Луизиане и Миссисипи.
Как сообщают в Национальном космическом агентстве США, фрагментация огненного шара генерировала достаточно энергии, чтобы создать ударные волны, распространявшиеся на землю, вызывая удары и вибрацию. На пике метеор был более чем в 10 раз ярче полнолуния.
Напомним, на обратной стороне Луны произошло столкновение неизвестной ракеты с поверхностью спутника Земли, в результате чего образовался кратер с вероятным диаметром 10-20 метров.
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