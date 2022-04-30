30 апреля 2022 – этот день в истории, основные события

30 апреля 2022 – суббота. 66-й день войны России против Украины. 120 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 апреля в Украине – День пограничника. Событие — возможность дать уважение военнослужащим, охраняющим границы государства, а также пограничникам, которые отдали свою жизнь во время исполнения служебных обязанностей.

30 апреля — Всемирный день ветеринара. Животные также нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, поэтому профессия ветеринара очень важна и благородна. Это очень тяжелый труд, ведь домашние любимцы не могут рассказать, что именно их болит и не могут сказать благодарности.

А еще 30 апреля – Всемирный день мобильности и доступности. В современном мире очень важно всегда оставаться на связи с родными, друзьями и коллегами по работе.

Также 30 апреля – День прически или День благодарности парикмахерам. В этот день чествуют труд парикмахеров, стилистов и всех тех, кто создает настоящие шедевры и помогает людям чувствовать себя увереннее.

30 апреля — Международный день свечника. Это необычное событие призвано привлечь внимание людей к труду свечерей.

30 апреля – какой сегодня праздник в церковном календаре

30 апреля – день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского / pixabay.com

30 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского. Священномученик Симеон был епископом города Селевкии-Ктезифона. Он пострадал из-за своей веры во Христа во время правления персидского царя Сапора II. Когда святого Симеона привели на суд, то были его руки закованы в железные оковы. Он, а также двое пресвитеров-мучеников Ананий и Авделай, слышали немало угроз. Потом их мучили и пытали. Самому епископу в то время было 120 лет.

Несмотря на почтенный возраст, Симеон выдержал все пытки и остался верен Господу. Через веру позже его распяли. В течение всей недели продолжались казни христиан. Вместе с епископом мученическую смерть тогда приняли тысячи благочестивых людей.

Памятные даты 30 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 30 апреля:

711 год – войско Тарика бен Зияда высаживается на побережье Испании и начинает ее завоевание;

1803 год — США покупает во Франции Луизиану за 15 млн долларов;

1854 год – в Бразилии открывается первая железная дорога;

1918 год — Николай Василенко становится атаманом (главой Совета Министров) гетмана Скоропадского;

1999 год — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершает работу миссия ОБСЕ;

2018 год — АТО на востоке Украины меняют на Операцию Объединенных сил (ООС).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 апреля

Какие сегодня именины : Олег.

30 апреля родились:

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1310 год — король Польши и Руси из династии Пястов Казимир Великий;

1848 год – украинский этнограф и историк Александра Ефименко;

1932 год – украинский писатель Василий Шевчук.

Погода на 30 апреля

30 апреля в Киеве с утра и до самого вечера облачно, без осадков. Во Львове весь день продержится пасмурная погода, без осадков. В Харькове безоблачное утро сменится пасмурным днем и вечером, без осадков. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +8 ночью (в воздухе заморозки до -1). Во Львове +15 днем и +5 ночью (в воздухе заморозки до -1). В Харькове +14 днем и +4 ночью. В Одессе +17 днем и +9 ночью.