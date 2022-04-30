30 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

30 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

30 квітня 2022 року – субота. 66-й день війни Росії проти України. 120-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

30 квітня в Україні - День прикордонника. Подія - можливість віддати шану військовослужбовцям, які охороняють межі держави, а також тим прикордонникам, які віддали своє життя під час виконання службових обов'язків.

30 квітня - Всесвітній день ветеринара. Тварини також потребують кваліфікованої медичної допомоги, а тому професія ветеринара дуже важлива та шляхетна. Це дуже важка праця, адже домашні улюбленці не можуть розповісти, що саме їх болить та й не можуть сказати слів вдячності.

А ще 30 квітня - Всесвітній день мобільності та доступності. В сучасному світі дуже важливо завжди залишатися на зв'язку з рідними, друзями та колегами по роботі.

Також 30 квітня - День зачіски або День вдячності перукарям. Цього дня вшановують працю перукарів, стилістів та усіх тих, хто створює справжні шедеври та допомагає людям почуватися впевненіше.

30 квітня - Міжнародний день свічкаря. Ця незвичайна подія покликана привернути увагу людей до праці свічкарів.

30 квітня - яке сьогодні свято в церковному календарі

30 квітня - день пам'яті священномученника Симеона, єпископа Персидського / pixabay.com

30 квітня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Персидського. Священномученник Симеон був єпископом міста Селевкії-Ктезифона. Він постраждав через свою віру в Христа під час правління перського царя Сапора II. Коли святого Симеона привели на суд, то були його руки закуті в залізні кайдани. Він, а також двоє пресвітери-мученики Ананій та Авделай, чули чимало погроз. Потім їх мучили та катували. Самому єпископу на той час було 120 років.

Незважаючи на поважний вік, витримав Симеон всі катування та залишився вірним Господу. Через віру пізніше його розіп'яли. Протягом усього тижня тривали страти християн. Разом з єпископом мученицьку смерть тоді прийняли тисячі благочестивих людей.

Пам’ятні дати 30 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 30 квітня:

711 рік — військо Таріка бен Зіяда висаджується на узбережжі Іспанії та починає її завоювання;

1803 рік — США купує у Франції Луїзіану за 15 млн доларів;

1854 рік — в Бразилії відкривається перша залізниця;

1918 рік — Микола Василенко стає отаманом (очільником Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського;

1999 рік — у зв'язку з виконанням свого мандату в Україні завершує роботу місія ОБСЄ;

2018 рік — АТО на сході України змінюють на Операцію Об'єднаних сил (ООС).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 30 квітня

Які сьогодні іменини: Олег.

30 квітня народилися:

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1310 рік — король Польщі і Русі з династії П'ястів Казимир Великий;

1848 рік — український етнограф та історик Олександра Єфименко;

1932 рік — український письменник Василь Шевчук.

Погода на 30 квітня

30 квітня в Києві від ранку до самого вечора хмарно, без опадів. У Львові увесь день протримається похмура погода, без опадів. У Харкові безхмарний ранок зміниться похмурим днем та вечором, без опадів. В Одесі похмуро, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +8 вночі (у повітрі заморозки до -1). У Львові +15 вдень та +5 вночі (у повітрі заморозки до -1). В Харкові +14 вдень та +4 вночі. В Одесі +17 вдень та +9 вночі.