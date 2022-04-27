День матері 2022 року: дата, історія свята та які традиції існують в Україні

День матері 2022 року: дата, історія свята та які традиції існують в Україні

День матері - особлива подія, яка знаходить відгук в серці кожної людини на планеті Земля. ТСН.ua розповідає, коли День матері 2022 року та яка історія у цього свята.

День матері - міжнародне свято, яке покликане шанувати материнство, зв'язки матері та її дітей, а також показує особливий вплив матерів у суспільстві. В Україні до кожної жінки споконвіку відносилися як до берегині родинного вогнища, яка дарує тепло всій сім'ї, народжує та виховує майбутнє покоління нації. Тож День матері - чудова можливість привітати рідненьку, побажати їй усього найкращого та подарувати гарний подарунок. В різних країнах День матері святкують в різні дні, хоча найчастіше ця подія припадає саме на квітень-травень.

Коли День матері 2022 року в Україні

В Україні святкування цієї особливої події припадає на другу неділю травня, а тому кожного року це різна дата. День матері 2022 року - 8 травня. Саме тоді День матері святкують в більшості країн світу. Травень вибрали не випадково - адже саме цього місяця шанують Пречисту Діву Марію, матір Ісуса Христа. До неї жінки споконвіку звертаються в тяжкі хвилини життя, коли потрібна допомога та заступництво. Крім цього в останній місяць весни природа оживає, навколо квітнуть запашні квіти, а тому це - найкращий час, щоб привітати найдорожчу людину на Землі.

День матері: яка у нього історія

День матері:історія / Pexels

Вперше ідея відсвяткувати День матері була оприлюднена 1872 року у США відомою пацифісткою Джулією Ворд Гоув. Вона пропонувала створити подію, яка б показала єдність матерів у боротьбі за мир в усьому світі. Проте широкої популярності ця концепція на здобула.

1907 року ще одна американка Анна Джарвіс запропонувала запровадити свято, щоб вшанувати матір та її роль у житті кожної людини. Джарвіс навіть написала листи до різних державних установ, видатним осібам та до законодавчих органів, адже дуже хотіла, щоб хоча б один день в році присвятили найдорожчій людині на Землі. 1910 року суд штату Вірджинія вперше визнав День матері офіційним святом.

А вже 1914 року тодішній президент США Вудро Вільсон оголосив про створення Дня матері - національного свята всіх матерів Сполучених Штатів. Відтоді ця подія завжди припадає на другу неділю травня. Після Першої світової війни цей день став популярним у Європі. Нині вже 85 країн світу святкують День матері саме другої неділі травня.

День матері: традиції в Україні

День матері в Україні: історія, традиції / Pexels

Особливе свято День матері в Україні вперше влаштував Союз українок в Канаді. Сталося це 1928 року. А вже наступного року ініціативу підхопив Львів. Ініціаторкою свята 1929 року була Олена Киселівська. Того ж 1929 року "Союз українок" запропонував створити День матері на Тернопільщині. Справжньою традицією для українців стало проведення різноманітних концертів відомих зірок, фестивалів та інших урочистих заходів. Відтоді День матері в Україні почали святкувати дуже гучно.

1939 року радянською владою було заборонено святкування Дня матері. Одна зусиллями різних громадських організацій на чолі з "Союзом українок" це важливе свято було повернуто до України 1990 року.

Зазвичай діти дарують своїм матерям приємні подарунки, влаштовують святкові вечері, говорять милі та добрі слова. Навіть найменші українці намагаються потішити неньку своїми малюнками та іншими творчими роботами.