Астрологічний прогноз на 8 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли сварки і конфлікти виникають часто, до того ж для їх спалаху не потрібні серйозні причини — досить необережного слова або косого погляду, тому в спілкуванні важливо дотримуватися максимальної обережності. У цей час нічого не відбувається випадково — у будь-якої події чи події є своє "коріння" у минулому, тому в будь-якому такому випадку треба намагатися згадати, що могло до них привести.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: велика ймовірність серцево-судинних захворювань,атакож харчових отруєнь: у першому випадку необхідно вчасно приймати прописані лікарем ліки, тоді як у другому – стежити за свіжістю вживаних у їжу продуктів.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко виявляються пророчими, тому, хоч би якими неприємними вони були, не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Ми дуже багато думаємо і дуже мало відчуваємо" (Чарльз Спенсер Чаплін).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Магія та містика дня: займатися магічними діями можуть лише професійні чарівники.

Табу дня: не можна ворожити і дивитися в дзеркала.

Читайте також: