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Астрологический прогноз на 8 мая

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Астрологический прогноз на 8 мая

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда ссоры и конфликты возникают сплошь и рядом, причем для их вспышки не нужны серьезные причины – достаточно неосторожного слова или косого взгляда, поэтому в общении важно соблюдать максимальную осторожность. В это время ничего не происходит случайно – у любого события или происшествия есть свои "корни" в прошлом, поэтому в любом таком случае надо постараться вспомнить, что могло к ним привести. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также пищевых отравлений: в первом случае необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства, а во втором – следить за свежестью употребляемых в пищу продуктов. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко оказываются пророческими, поэтому, какими бы неприятными они ни были, не стоит принимать их во внимание. 

Афоризм дня: "Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем" (Чарльз Спенсер Чаплин).

Геометрическая фигура дня: треугольник. 

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями могут только профессиональные волшебники. 

Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала. 

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