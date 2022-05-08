Астрологический прогноз на 8 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда ссоры и конфликты возникают сплошь и рядом, причем для их вспышки не нужны серьезные причины – достаточно неосторожного слова или косого взгляда, поэтому в общении важно соблюдать максимальную осторожность. В это время ничего не происходит случайно – у любого события или происшествия есть свои "корни" в прошлом, поэтому в любом таком случае надо постараться вспомнить, что могло к ним привести.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг, серпентин.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также пищевых отравлений: в первом случае необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства, а во втором – следить за свежестью употребляемых в пищу продуктов.

Сны дня: сны нынешней ночи редко оказываются пророческими, поэтому, какими бы неприятными они ни были, не стоит принимать их во внимание.

Афоризм дня: "Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем" (Чарльз Спенсер Чаплин).

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями могут только профессиональные волшебники.

Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала.

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