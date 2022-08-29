В Китае наблюдали необычное облако с радужной "короной": видео

В китайском городе Хайкоу в провинции Хайнань очевидцы наблюдали необычное облако, на которое будто была одета радужная корона.

Люди, которым повезло снять этот редкий природный феномен, делятся потрясающим видео в соцсетях.

"Это безумие. Будто у радуги и облака родился ребенок", — комментируют увиденное в соцсетях.

Особенно религиозные люди воспринимали увиденное как начало второго пришествия.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE — Sunlit Rain (@Earthlings10m) Август 26, 2022

Как сообщает издание timesnownews, такой феномен образуется, когда воздух, окружающий кучевое облако, поднимается настолько быстро, что конденсируется в гладкий зонтик или капюшон, как только достигает точки росы. Его возникновение обычно указывает на сильный восходящий поток воздуха внутри облака.

Радужное облако можно увидеть, когда солнечный свет образует дифракцию между каплями и кристаллами льда. Его наблюдали и раньше в разных точках планеты, но нечасто встречается такая четко обозначенная и эстетическая структура.

Напомним, ранее астроном из Новой Зеландии сфотографировал необычную красную дугу, появившуюся во время полярного сияния в небе над этой страной из Южного полушария.

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