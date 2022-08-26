Засуха охватила Европу: пересыхают реки (фото)

По данным климатологов, охватившая Европу засуха может стать наихудшей за последние 500 лет.

Засуха в Европе продолжается – водность рек продолжает уменьшаться.

По данным климатологов, охватившая Европу засуха может стать наихудшей за последние 500 лет.

Об этом сообщает Кафедра гидрологии и гидроэкологии КНУ им. Тараса Шевченко.

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В отчете программы ЕС по наблюдению за Землей (Copernicus Europe's eyes on earth) отмечается, что почти половина из 27 стран ЕС находятся под угрозой засухи, при этом условия ухудшаются в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах. Португалия, Румыния и Испания. В отчете также отмечается рост опасности засухи за пределами ЕС, Великобритании, Сербии, Украины и Молдовы. Copernicus отмечает, что нехватка дождя и череда волн жары с мая привели к засушливым условиям и снижению уровня воды в реках.

По каналам и рекам Европы ежегодно перевозят более 1 т грузов в расчете на одного жителя региона, и такие грузоперевозки приносят в местные экономики около $80 млрд в год.

Река Рейн – центральное звено европейских внутренних водных путей – уже на этой неделе фактически может стать непроходимой для судов. Соответственно, это заблокирует снабжение рекой топлива и угля, которое очень важно для немецких ТЭЦ.

Уровень воды упал и в дельте Рейна-Маасу-Шельды в Нидерландах. Поэтому морская вода попала в систему шлюзов и каналов страны, что угрожает резервуарам питьевой и ирригационной воды.

Из-за жары Франция вынуждена ограничить работу нескольких атомных станций, поскольку температура воды в реках Рона и Гаронна стала слишком высокой, чтобы использовать ее для охлаждения ядерных реакторов. Это еще больше усугубило энергетический кризис в стране.

Уровень воды в реке По в Италии упал до такой низкой отметки, что ее нельзя использовать для рисовых полей и выращивания моллюсков. Из-за засухи и нехватки воды власти предупредили, что треть итальянской сельскохозяйственной продукции находится под угрозой.

Дунай, из-за обмеления требует проведения работ по углублению дна. Десятки судов в Болгарии, Румынии и Сербии вынуждены ждать, пока путь станет доступным.

Ощущается влияние засухи и в Украине. В частности, за июль этого года приток в Днестровское водохранилище составлял всего 19% месячной нормы.

По данным "Укргидроэнерго", это наименьшее среднее значение притока воды в июле за весь период эксплуатации Днестровского водохранилища, начиная с 1985 года. Малая водность привела к тому, что в июле выработка электроэнергии на Днестровской ГЭС уменьшилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом "Укргидроэнерго" обеспечивает экологические сбросы в нижний бьеф. Это привело к износу в течение июля Днестровского водохранилища почти на 1,5 м.

Напомним, рекордная засуха в Италии помогла обнаружить опасные остатки времен Второй мировой.

Европу охватили масштабные пожары из-за засухи / Португалия, Франция, Великобритания, погода – ТСН

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