Посуха охопила Європу: пересихають річки (фото)

За даними кліматологів, посуха, що охопила Європу, може стати найгіршою за останні 500 років.
Посуха у Європі триває – водність річок продовжує зменшуватися.
За даними кліматологів, посуха, що охопила Європу, може стати найгіршою за останні 500 років.
Про це повідомляє Кафедра гідрології та гідроекології КНУ ім. Тараса Шевченка.
У звіті програми ЄС зі спостереження за Землею (Copernicus Europe's eyes on earth) зазначається, що майже половина з 27 країн ЄС перебувають під загрозою посухи, водночас умови погіршуються у Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Ірландії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Румунії та Іспанії. У звіті також зазначається зростання небезпеки посухи за межами ЄС, у Великій Британії, Сербії, Україні та Молдові. Copernicus зазначає, що брак дощу та низка хвиль спеки від травня призвели до посушливих умов та зниження рівня води у річках.
Каналами та річками Європи щорічно перевозять понад 1 тонну вантажів у розрахунку на одного жителя регіону, і такі вантажоперевезення приносять місцевій економіці близько $80 млрд на рік.
Річка Рейн – центральна ланка для європейських внутрішніх водних шляхів – уже цього тижня фактично може стати непрохідною для суден. Відповідно, це заблокує постачання річкою палива й вугілля, яке дуже важливе для німецьких ТЕЦ.
Рівень води впав і в дельті Рейну-Маасу-Шельди, що в Нідерландах. Через це морська вода потрапила до систем шлюзів і каналів країни, що загрожує резервуарам питної та іригаційної води.
Через спеку Франція змушена обмежити роботу кількох атомних станцій, бо температура води у річках Рона та Гаронна стала надто високою, щоб її використовувати для охолодження ядерних реакторів. Це ще більше посилило енергетичну кризу в країні.
Рівень води в річці По в Італії впав до такої низької позначки, що її не можна використовувати для рисових полів та вирощування молюсків. Через посуху й нестачу води влада попередила, що третина італійської сільськогосподарської продукції перебуває під загрозою.
Дунай через обміління потребує проведення робіт із поглиблення дна. Десятки суден у Болгарії, Румунії та Сербії змушені чекати, доки шлях стане доступним.
Відчувається вплив посухи і в Україні. Зокрема, за липень цього року приплив до Дністровського водосховища становив лише 19% місячної норми.
За даними "Укргідроенерго", це найменше середнє значення припливу води в липні за весь період експлуатації Дністровського водосховища, починаючи від 1985 року. Мала водність призвела до того, що в липні виробіток електроенергії на Дністровській ГЕС зменшився на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас "Укргідроенерго" забезпечує екологічні скиди в нижній б’єф. Це призвело до спрацювання протягом липня Дністровського водосховища майже на 1,5 м.
Нагадаємо, рекордна посуха в Італії допомогла виявити небезпечні рештки часів Другої світової.
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