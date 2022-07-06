У курортних містах Словенії обмежили споживання води через посуху

У містах припинять роботу фонтани та питні фонтанчики в громадських місцях.
Через посуху у приморських містах Словенії обмежили споживання води та закликали мешканців використовувати воду економніше.
Про це пише "Балканський оглядач".
На пляжах не працюють душі, заборонено наповнення басейнів, полив зелених насаджень, миття автомобілів і дворів.
Через надзвичайну посуху ситуація викликає занепокоєння, написали мери приморських міст Копер, Ізола, Піран та Анкаран в спільній заяві.
Комунальні служби вимкнуть системи поливу на громадських зелених зонах, закриють душові кабіни на всіх пляжах, поливати дерева та клумби будуть тільки з водойм та інших джерел води. Припинять роботу фонтани та питні фонтанчики в громадських місцях.
У громадських вбиральнях будуть повідомлення щодо раціонального використання води.
Мери закликали мешканців, власників готелів і приватних апартаментів використовувати воду якомога економніше, а також інформувати туристів і відвідувачів про заходи економії.
Регіональний штаб цивільного захисту підготував плани роздачі питної води громадянам.
Нагадаємо, через найсильнішу за останні 70 років посуху в низці регіонів Італії запровадили надзвичайний стан.
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