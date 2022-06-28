В Мілані заборонили роботу фонтанів через аномальну спеку та посуху

В Мілані заборонили роботу фонтанів через аномальну спеку та посуху

Італія бореться з однією з найбільших посух за останні десятиліття.

Влада Мілана розпорядилась відключити громадські фонтани на тлі попереджень щодо денного нормування води через через аномальну спеку та посуху в Італії.

Про це пише The Guardian.

Цей захід, який впроваджується після того, як у регіоні Ломбардія оголосили надзвичайний стан, спрямований на близько половини із 100 декоративних фонтанів міста, при цьому кілька вже вимкнено протягом вихідних, а решту планують вимкнути в найближчі дні.

Виключенням є фонтани з рибою та рослинами, і питні фонтани.

Жителів ділового та модного центру також закликали максимально скоротити споживання води вдома.

Крім того, жителям і власникам підприємств було рекомендовано не встановлювати свої кондиціонери нижче 26°C, щоб заощадити енергію, після того, як минулого тижня частини міста постраждали від відключень електроенергії, які, як вважають, були викликані різким зростанням споживання електроенергії кондиціонерами в умовах високих температур.

"Ми повинні вжити заходів, і ми вважаємо, що правильно зробити свій внесок", - сказав Беппе Сала, очільниця Мілана.

В Італії спостерігається інтенсивна, затяжна хвиля спеки, до кінця тижня в деяких частинах країни температура досягне 40°C тепла.

Посуха особливо сильно вдарила по північних регіонах, де висохла річка По, найдовша водна артерія Італії, що завдало шкоди всьому, від сільського господарства та гідроелектроенергії до постачання питної води.

Фабріціо Курчіо, керівник департаменту цивільного захисту Італії, заявив у понеділок, що рівень води у По на 80% нижче, ніж зазвичай, через те, що кількість опадів на 40-50% нижче середнього показника останніх років, а снігопади зменшилися на 70%.

Посуха також поширилася на річку Арно в Тоскані, Тибр і Анієн, обидві в Лаціо, і висушила кілька озер, у тому числі на півдні.

Нагадаємо, одна з найбільших у США річка Колорадо, яка перетинає сім штатів, опинилася під загрозою зникнення через зміну клімату та діяльність людини.

Читайте також: