У США 46 мігрантів знайшли мертвими у фургоні

У Сан-Антоніо загинули щонайменше 46 людей, 16 – були госпіталізовані.

Поліцейські виявили тіла щонайменше 46 мігрантів у причепі вантажівки в місті Сан Антоніо, (штат Техас, США).

Про це пише CNN.

16 людей, в тому числі четверо дітей, були госпіталізовані. За словами чиновників, серед жертв були як чоловіки, так і жінки, багато молодих людей.

Загиблих виявив чоловік, який побачив, що двері вантажівки частково відчинені. Відкривши двері, він побачив мертвих людей.

"Нам відомо про 46 людей, яких більше немає з нами, які мали сім’ї, які, ймовірно, намагалися знайти краще життя. І у нас є 16 людей, які борються за своє життя в лікарні", - сказав мер Сан-Антоніо.

За словами начальника пожежної охорони Сан-Антоніо Чарльза Худа, ті, кого знайшли живими, були гарячими на дотик і у всіх був тепловий удар та виснаження.

У причепі рефрижераторного контейнера не було води, а кондиціонер не працював.

Федеральна влада зараз розслідує справу. Наразі 3 людини перебувають під вартою, але неясно, чи причетні вони до інциденту.

Нагадаємо, в аеропорту Амстердама "Схіпхол" 23 січня знайшли чоловіка, який "зайцем" прилетів з півдня Африки у відсіку шасі вантажного лайнера і при цьому на диво залишився живим.

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