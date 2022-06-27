Церковний календар на 28 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 28 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 28 червня в церковному календарі

28 червня вшановують пам’ять пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 28 червня — день пам’яті пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського

У вівторок, 28 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського.

Пророк Амор належить до 12 "малих" пророків Старого Завіту. Він жив в місті Текоа в VIII столітті до народження Ісуса Христа. В молоді роки працював пастухом, а також доглядав за сикоморами. Господь послав Амоса до ізраїльтян, щоб той оголосив їм волю Божу. В той час ізраїльський народ зневажав Бога та поклонявся ідолам. Господь наказав Амосу пригрозити ізраїльтянам страшною карою. А після того, як Амос оголосив всі страшні кари, він прочитав ізраїльтянам опис Христового Царства.

Хоч Амос і мав просте походження, однак його вважають одним з перших мислителів, які висловлювали тверде переконання, що Господь єдиний, а всі народи рівні перед ним. Пророк засуджував такі риси як блюзнірство, марнославство, жадібність, визиск та пригноблення. А важливішими за дотримання ритуалів вважав справедливість та правду.

Єронім Стридомський був християнським письменником, теологом, перекладачем. Його повне їм'я Євсевій Софроній Єронім. Головна його праця - переклад тексту Біблії з єврейської на тогочасну латинську мову.

Церковний календар на 28 червня: відео

Народні прикмети

28 червня на небі з'явилися перисті хмаринки - найближчі два дні будуть опади.

Літає велика кількість мух - буде гарний врожай гречки.

На небі жовті хмари - наступного дня чекайте на дощ.

Що не можна робити 28 червня