Церковний календар на 28 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 28 червня та кого шанує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 28 червня в церковному календарі
28 червня вшановують пам’ять пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 28 червня — день пам’яті пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського
У вівторок, 28 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять пророка Амоса та преподобного Єроніма Стридонського.
Пророк Амор належить до 12 "малих" пророків Старого Завіту. Він жив в місті Текоа в VIII столітті до народження Ісуса Христа. В молоді роки працював пастухом, а також доглядав за сикоморами. Господь послав Амоса до ізраїльтян, щоб той оголосив їм волю Божу. В той час ізраїльський народ зневажав Бога та поклонявся ідолам. Господь наказав Амосу пригрозити ізраїльтянам страшною карою. А після того, як Амос оголосив всі страшні кари, він прочитав ізраїльтянам опис Христового Царства.
Хоч Амос і мав просте походження, однак його вважають одним з перших мислителів, які висловлювали тверде переконання, що Господь єдиний, а всі народи рівні перед ним. Пророк засуджував такі риси як блюзнірство, марнославство, жадібність, визиск та пригноблення. А важливішими за дотримання ритуалів вважав справедливість та правду.
Єронім Стридомський був християнським письменником, теологом, перекладачем. Його повне їм'я Євсевій Софроній Єронім. Головна його праця - переклад тексту Біблії з єврейської на тогочасну латинську мову.
Церковний календар на 28 червня: відео
Народні прикмети
- 28 червня на небі з'явилися перисті хмаринки - найближчі два дні будуть опади.
- Літає велика кількість мух - буде гарний врожай гречки.
- На небі жовті хмари - наступного дня чекайте на дощ.
Що не можна робити 28 червня
- Не можна вживати алкоголь і курити.
- Не варто сперечатися, сваритися, лихословити.