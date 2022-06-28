Український форвард відзначився дебютним голом у США: відео

Нападник "Шарлотт Індепенденс" Ілля Шевцов забив перший м'яч у американському чемпіонаті.

Команда українця виступає в USL League One. Це третій за силою дивізіон в США. У матчі проти "Форвард Медісон" Шевцов вперше вийшов на поле зі стартових хвилин, і відзначився дебютним голом за команду.

22-річний Шевцов забив перший м'яч у Чемпіонаті США на 28 хвилині . Цікаво, що забив українець ударом головою після навісу від французького півзахисника Габріеля Обертана, який свого часу виступав за "Манчестер Юнайтед".

До вашої уваги відео з дебютним голом Шевцова в США.

Шевцов зіграв свій п'ятий матч за "Шарлотт". У США українець грає на правах оренди, а його контракт належить "Десні".

Сам поєдинок завершився з рахунком 6:2 на користь команди українця;

Шевцов є уродженцем Херсону, де і починав професійну кар'єру. Його батько – теж футболіст у минулому та тренер футбольного клубу "Кристал". Він поки перебуває на окупованій росіянами території.

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