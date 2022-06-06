Байден оголосив надзвичайну ситуацію у США: яка причина

Байден оголосив надзвичайну ситуацію у США: яка причина

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайну ситуацію у країні через загрозу в енергетичній галузі.

Є кілька факторів, які загрожують здатності США забезпечувати достатнє виробництво електроенергії. Ці фактори включають збої на енергетичних ринках, викликані вторгненням Росії до України, і екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату.

Про це йдеться у заяві Білого дому 6 червня.

Зокрема, зазначається в документі, в деяких частинах США країни посуха в поєднанні з сильною спекою одночасно викликають дефіцит електроенергії та рекордний попит на неї.

"В результаті Федеральна комісія з регулювання енергетики і Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з поставками електроенергії", - йдеться у заяві Білого дому.

Зазначається, що Штати імпортують більшу частину модулів для сонячних електростанцій з Південно-Східної Азії, але останнім часом не можуть поставляти їх в достатніх кількостях.

Відтак, у зв'язку із загрозою нестачі достатніх потужностей з вироблення електроенергії, Байден оголосив в країні надзвичайну ситуацію. США також мають намір збільшити виробництво сонячної енергії.