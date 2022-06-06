Понад 30 працівника ЗМІ загинули в гарячих точках України за сто днів війни: окупанти полюють на пресу

Професійне свято сьогодні відзначають журналісти. Ця надзвичайно важлива справа під час війни стала ще й надто небезпечною, що три дні на війні гине журналіст. Україна втратила вже 32 медійники та понад пів сотні травмовано.

Та попри це, щодня, важачи життям, вони висвітлюють ситуацію на фронті, йдеться в ТСН.

На відео із передової, за кілька метрів від групи журналістів розривається снаряд, їх відкидає на узбіччя. Український фіксер Микола Пастух дістає осколкове поранення, він супроводжував іноземних журналістів, одного з них контузило. Медійники хотіли заїхати в Сєверодонецьк, їх зупинили українські військові, щоби попередити про небезпеку. У цей момент російські війська відкрили вогонь.

А просто під час прямого ефіру кореспондент ТСН Олександр Загородний та оператор Іван Головач потрапили під обстріл. Сашко розповідав про ситуацію на трасі Бахмут-Лисичанськ, коли над його головою засвистіла ракета.

Під час виконання службових обов’язків за три місяці постраждали понад пів сотні журналістів - контузії, травми та поранення. Важачи життям, вони інформують про російсько-українську агресію.

Поблизу Чернігова осколкового поранення зазнав кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. По них росіяни стріляли зі «Смерчів» та мінометів. Першу допомогу журналісту надавали просто в бліндажі під звуки вибухів.

«Я просто хочу сказати, що ми-журналісти, вони бачили з безпілотника, що вони працюють на мирних людей. На журналістів, які на єдиному перехресті, через яке можна потрапити до оточеного Чернігова», - розповідає кореспондент.

Медійники стали мішенню для російської армії. І цьому є докази, каже голова національної спілки журналістів Сергій Томіленко: «На сьогодні є один свідок, журналіст, який чітко свідчить про те, що журналісти є мішенями для росіян - це швейцарський фоторепортер, який зазнав поранень, але по його автомобілю була стрілянина, коли він намагався з Кіровоградської області виїхати на Миколаївську. То на одному з блокпостів його розстрілювали окупанти, автомобль був пробрендований написами «Преса» і відповідно, коли він зупинився, то окупанти його чітко допитували, пограбували, забрали гроші».

Те, що росіян не зупиняє напис «Преса» підтверджує вбивство відомого фотокореспондента та документаліста Макса Левіна. Останні 8 років головна тема його зйомок була війна. Саме він показав правду про Іловайськ. Упродовж перших п'яти днів повномасштабної війни Макс устиг оприлюднити фоторепортажі з різних гарячих точок. 13 березня він вирушив у бік села Гута-Межигірська на Київщині документувати воєнні злочини росіян. Беззбройний, на ньому був бронежилет із написом преса, в руках фотоапарат. Того ж дня зв’язок із ним обірвався. 1 квітня тіло Макса знайшли з двома кульовими пораненнями. Його телефон, фотоапарат та бронежилет - украли.

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Що три дні на війні гине медійник. За останні три місяці це вже 32 представники ЗМІ. Восьмеро журналістів загинули саме під час виконання службових обовязків. Серед них троє українців - фотокореспондент Макс Левін, журналістка Олександра Кувшинова та оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, який загинув 1 березня під час ракетного обстрілу російськими військами телевежі в Києві.

Серед них іще п’ятеро іноземців - громадяни Франції, Ірландії, США, Росії та Литви. П'ятдесяти п'ятирічний П'єр Закжевські з американського телеканалу «Фокс Ньюз» працював у гарячих точках, зокрема, Іраку, Афганістані та Сирії. Загинув під час артилерійського обстрілу російськими військами в селі Горенка неподалік Києва. Снаряд поцілив в автомобіль, у якому він їхав разом з українською журналісткою Олександрою Кувшиновою.

13 березня під час спроби зняти евакуацію цивільного населення з напівокупованого Ірпеня загинув 51-річний колишній кореспондент The New York Times Брент Рено. Російські військові його розстріляли.

Що сталося, розповідав уже в лікарні його поранений колега, журналіст Хуан Дієґо Аредондо: «Ми перейшли один міст в Ірпені, для того щоб знімати евакуацію людей. Сіли в машину, нам хтось запропонував пересісти в іншу. Ми переїжджали через блокпост і по нас почали стріляти. Тож водій розвернувся, але вони продовжили стріляти. Мого друга Брента Рено підстрелили я і не зрозумів, що до чого».

23 березня загинула 42-річна журналістка російського опозиційного видання Інсайдер Оксана Бауліна. Вона знімала зруйнований під час обстрілу будинок у Подільському районі Києва і потрапила під новий ракетний удар. У Маріуполі росіяни вбили литовського режисера та документаліста Мантаса Кведаравічюса. 30 травня неподалік Сєверодонецька загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф. Кореспондент хотів зняти евакуацію мирного населення. Російські війська обстріляли з мінометів броньований евакуаційний транспорт. Уламки снарядів пробили броню машини, Фредерік отримав смертельне поранення в шию.

11 журналістів загинули в окупації, або під час обстрілів міст. Як-от журналістка «Радіо Свобода» та наша колишня колега, яка понад 10 років була продюсеркою ТСН - Віра Гирич. Російська ракета влучила в її квартиру в Києві, її тіло знайшли під завалами.

Іще 13 медійників пішли захищати Україну в складі територіальної оборони та Збройних сил України. Прикриваючи собою дитину під час евакуації на Ірпінському мосту загинув актор та ведучий Павло Лі. Відбиваючи атаки росіян на Харківщині загинув журналіст та боєць ЗСУ Олександр Махов. «Ми готові захищати нашу країну, нам видали зрою і набої, і ми готові вирушити, щоб вбити російського ворога», - казав він.

На окупованих територіях медійників переслідують та змушують співпрацювати з окупантами. Тих, хто не погоджується, росіяни шантажують.

«В Мелітополі намагаючись зупинити нашу колегу, яка є керівницею «Ріа-Мелітополь» інформагенства місцевого окупанти – її 75-річного батька кинули на підвал, почали телефонувати журналістці, яка в Запоріжжі, що приїзди ми виміняємо твого батька на лояльність твого онайлан ресурсу», - розповідає Сергій Томіленко.

Один український журналіст досі перебуває в полоні. Близько 20 - вважаються зниклими безвісти. У національній спілці журналістів переконані, російських військових мають судити за злочини проти журналістів. На лаву підсудних мусить сісти не лише військово-політичне керівництво РФ та виконавці, а й російські пропагандисти, які, використовуючи слово, закликають до вбивств та роздмухують війну.

Сьогодні президент Володимир Зеленський привітав українських журналістів із професійним святом. Глава держави назвав це святом для людей, які цілодобово тримають інформаційний фронт, безперервно несуть правду, інколи навіть важачи власним життям.

Президент поіменно згадав кожного загиблого журналіста та вшанував їхню пам'ять хвилиною мовчання.

А також вручив державні нагороди працівникам медіа та членам родин загиблих журналістів. Отримали нагороди і журналістка "1+1" Єва Ніколашвілі та оператор Вадим Цвєтков. А кореспондент ТСН Олександр Моторний з оператором Данилом Лисенком зараз працюють у зоні бойових дій. Тож нагороди одержать після повернення із відрядження.

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