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Англійська мова в Україні може отримати статус ділової - Шмигаль

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Англійська мова в Україні може отримати статус ділової - Шмигаль

Фото: Урядовий портал

Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Таку можливість уряд обговорив під час чергового засідання. 

Зараз Кабмін опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України. Профільньним міністерствам дано завдання опрацювати пропозиції та оформити відповідні документи”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що за період повномасштабної війни в Україні загинули 32 журналісти, ще 16 отримали поранення.

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