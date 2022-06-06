Зеленський відповів, чи буде Україна експортувати зерно через Білорусь

Зеленський відповів, чи буде Україна експортувати зерно через Білорусь

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не готова розглядати пропозицію Білорусі про експорт українського зерна через її територію.

Зеленський підкреслив, що Україна не допомагатиме "дружнім" сусідам.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

"Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею (експортувати зерно - ред). Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", - сказав президент.

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко у телефонній розмові з генсеком ООН заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів з Україною та країнами Балтії. Однак є умова, що Балтійські країни дозволять транспортувати і білоруські товари через свої порти. Пропозицію Лукашенка підтримав і російський диктатор Володимир Путін.

Варто зазначити, що світ перебуває на порозі продовольчої кризи через блокування Росії акваторіїв морів. В Україні та світі спостерігається дефіцит на ринку та відчутно зросли ціни на базові продукти.

Тим часом Зеленський розповів, що ані його, ані міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу не запросили на зустріч в Анкарі між Туреччиною та РФ щодо забезпечення судноплавства та експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

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