Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Просто під час прямого включення знімальну групу ТСН обстріляли біля Бахмута

Дата публікації
Перегляди
2712
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Просто під час прямого включення знімальну групу ТСН обстріляли біля Бахмута

Пряме ввімкнення перервали ракетні обстріли, тож журналісту і оператору довелося терміново ховатись в укриття.

Під час прямого ввімкнення в ефірі ТСН журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожий обстріл.

Журналіст саме розповідав про обстріли траси Бахмут-Лисичанськ, якою місцеві намагаються вирватись із-під обстрілів, але потрапляють в пастки. В яких важких умовах їм вдається прориватись.

В цей час на позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ворожі ракети. Знімальна група почала ховатись в укриття. Вже лежачи журналісту довелося закінчувати ввімкнення.  

Нагадаємо, що півтори години тому ворог пошкодив високо-вольтну лінію неподалік Бахмута. Без електрики та води залишилися, власне, сам Бахмут, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ.

Читайте також:

Профіль дружини і доньок: які секрети приховав автор пам'ятників Батьківщині-матері і засновникам Києва у монументах

Сотні волонтерів відновили 400 хат на Чернігівщині і планують продовжувати, але бракує фахівців і матеріалу

Вулиця Арестовича і станція метро "Буча": у Київраді пояснили, чому так не перейменують і які назви розглядають

Наступна публікація