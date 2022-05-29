Просто під час прямого включення знімальну групу ТСН обстріляли біля Бахмута

Пряме ввімкнення перервали ракетні обстріли, тож журналісту і оператору довелося терміново ховатись в укриття.
Під час прямого ввімкнення в ефірі ТСН журналіст Олександр Загородній і оператор Іван Головач потрапили під ворожий обстріл.
Журналіст саме розповідав про обстріли траси Бахмут-Лисичанськ, якою місцеві намагаються вирватись із-під обстрілів, але потрапляють в пастки. В яких важких умовах їм вдається прориватись.
В цей час на позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати ворожі ракети. Знімальна група почала ховатись в укриття. Вже лежачи журналісту довелося закінчувати ввімкнення.
Нагадаємо, що півтори години тому ворог пошкодив високо-вольтну лінію неподалік Бахмута. Без електрики та води залишилися, власне, сам Бахмут, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ.
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