Арестович розповів, коли Путін почав підготовку до війни з Україною

Арестович вважає, що Путін почав готуватися до війни у лютому 2021 року, після арешту Медведчука в Україні.
Президент Росії Володимир Путін вирішив розпочати підготовку до війни з Україною у лютому 2021 року, після арешту його кума - Віктора Медведчука.
Це послугувало формальним приводом війни, яка була практично неминучою, сказав радник керівника Офісу президента Алексій Арестович в етері LatyninaTV.
"Він живе у світі "пацанських понять". І коли твого члена сім'ї заарештували, треба щось робити. Неважливо, як ти до нього ставишся, на тебе починають поглядати пацани з оточення. Для збереження авторитету необхідно щось зробити", - сказав Арестович.
Нагадаємо, Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати покази та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара - Західний напрямок" з держвласності.
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