Жорстока бійка у Відні: українців підозрюють у побитті таксистів

В Австрії двох таксистів побила група молодиків.

25 травня біля одного з готелів Відня у Австрії сталася жорстока бійка – двох таксистів побила група чоловіків.

Речник поліції Крістофер Верхняк заявив, що підозрюють українців, пише видання Heute.

За даними видання, чоловіки вийшли з чорних позашляховиків з українськими номерами (BMW X5, Toyota Land Cruiser). Перед бійкою вони сперечалися з таксистами про місце для паркування, але в поліції також не виключають "політичний мотив".

Зазначається, що автомобілі не можна було там паркувати, і таксисти попросили їх прибрати. Після чого невідомі побили двох таксистів (48 і 47 років), які чекали на клієнтів перед готелем.

Двоє водіїв отримали кілька травм: в одного із них, який від удару втратив свідомість, підозрюють черепно-мозкову травму, у іншого – легкі забої.

Після бійки зловмисники втекли з місця інциденту, зараз тривають слідчі дії.

Ресурс "Дніпро оперативний" повідомляє, що в бійці брали участь представники групи місцевого бізнесмена Олександра Петровського на прізвисько «Нарік», який виїхав із України після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 27 травня у Варшаві в одній з пекарень агресивна клієнтка накинулася на продавчиню з України.

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