"Повія ти, трах**а": у Варшаві агресивна жінка облаяла українку через хліб (відео)

У польській Варшаві 27 травня стався інцидент. В одній з пекарень агресивна клієнтка накинулася на продавчиню з України.

Клієнтка у пекарні поскаржилася на те, що продавчиня з України нібито порадила їй не той хліб. Громадянка України почала захищатись. У цей момент жінка перед прилавком почала поводитися агресивно.

Про це повідомляє The Warsaw.

Вона почала кричати на продавщиню, використовуючи нецензурну лексику. Клієнтка накинулася на жінку з України з такою лайкою: "Кур*а, повія ти, трах**а. Геть із моєї країни! Бл**ь , стара повія. Геть до своєї країни. Ти стара повія".

"Геть із моєї країни! Їдь до своєї країни, тому що ви створюєте в нашій країні безладдя!", – продовжувала волати роздратована клієнтка.

У коментарях до відео люди стали на захист українки і намагалися її підтримати.

"Тепер уявляю, що відчуває дівчина-продавщиня... Можливо, ти втратила все, у тому числі і свій будинок, і ще довго не зможеш повернутися туди. Зараз працюєш за кордоном, на низькооплачуваній роботі. Але хочеш працювати, а не отримувати безкоштовну допомогу. І в цій чесній роботі чуєш, що повія", — пише один із коментаторів.

Слід зауважити, що наразі активно обговорюють інформацію від польських прикордонників, що нібито під час повторного перетину українсько-польського кордону за біометричним паспортом у проїзді громадянам України відмовлять, якщо використані усі 90 днів перебування на території Польщі і загалом ЄС. Як українцям після 90 днів перебування перетинати кордон, що кажуть прикордонники Польщі і юристи, читайте матеріалі.

Нагадаємо, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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