У ЄС готують новий варіант нафтового ембарго проти Росії

Єврокомісія розіслала країнам ЄС новий проєкт нафтового ембарго проти Росії. Згідно з ним, від санкцій звільняється нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини.

Через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського союзу пропонують заборонити імпорт нафти з Росії, яка транспортується морем, а постачання через трубопроводи – тимчасово дозволити.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Країнам ЄС пропонують обмежити реекспорт російської нафти через нафтопровід "Дружба" до інших держав або третіх країн. Таким чином, тільки Угорщина матиме необмежений доступ до російської труби.

Єврокомісія продовжує перехідний період для країн, які не мають виходу до моря. Так, наприклад, Болгарія отримає відстрочку до червня або грудня 2024 року.

"Ця пропозиція дала б більше часу Угорщині, яка виступає проти угоди, щоб знайти технічне рішення, що задовольняє її енергетичні потреби. У ньому також будуть враховані заклопотаності інших країн, які не мають виходу до моря, включаючи Словаччину і Чеську Республіку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шостий пакет санкцій ЄС проти Росії досі заблоковано. Він передбачає, зокрема, ембарго на російську нафту. Рішення блокує Угорщина, яка залежить від російської сировини на 43%.

ЄС розглядає можливість грошової компенсації Угорщині за підтримку шостого пакета санкцій проти РФ, який передбачає поступову відмову від імпорту російської нафти.

Тим часом Білий дім розглядає заборону ведення справ із компаніями зі США та країн-партнерів для іноземних покупців російської нафти, які не дотримуються обмежень. Від іноземних компаній можуть вимагати плату за російську нафту за цінами, нижчими від ринкових. Хто купуватиме нафту дорожче, ризикує потрапити під санкції США.

Чи наважиться ЄС вдарити нафтовим ембарго по Росії та відібрати в неї гроші заради України

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