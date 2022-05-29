В десяточку: ЗСУ спалили ворожу вантажівку з окупантами (відео)

Збройні сили України підірвали ворожу вантажівку з особовим складом.

На Херсонщині ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій.

Ворожу вантажівку знищили дистанційно із засідки.

"У ворожому тилу на Херсонщині наші воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки. Замінувавши ділянку дороги оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи - повністю знищена техніка та особовий склад противника", - повідомляють в ССО.

Нагадаємо, що українські війська, як і очікувалось повільно почали звільняти окуповані території і роблять це настільки успішно, що створюють собі вигідні умови для подальшого витіснення ворога.

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