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В десяточку: ВСУ сожгли вражеский грузовик с оккупантами (видео)

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В десяточку: ВСУ сожгли вражеский грузовик с оккупантами (видео)

Вооруженные силы Украины взорвали вражеский грузовик с личным составом.

В Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун", забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока.

Об этом сообщают Силы специальных сделок.

Вражеский грузовик уничтожили дистанционно из засады.

"Во враждебном тылу на Херсонщине наши воины вышли на пути проезда российской военной техники. Заминировав участок дороги операторы ССО Украины дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы — полностью уничтожена техника и личный состав противника", сообщают в ССО.

Напомним, что украинские войска, как и ожидалось, медленно начали освобождать оккупированные территории и делают это настолько успешно, что создают себе выгодные условия для дальнейшего вытеснения врага.

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