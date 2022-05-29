В Северодонецке оккупанты не имеют успеха, закрепились только на окраинах города — ОВА

В Северодонецке оккупанты не имеют успеха, закрепились только на окраинах города — ОВА

Враг продолжает обстрелы других населенных пунктов Луганской области.

Ситуация в Луганской области остается тяжелой. Однако в Северодонецке враг не имеет успеха, там, где ему удалось закрепиться – в гостинице "Мир", в окрестностях города, там они и остаются.

Об этом 29 мая в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Он также подчеркнул, что в Северодонецке россияне несут потери, армия Украины постоянно их обстреливает и выбивает из гостиницы.

"Пока они там прячутся, но дальше пройти не могут. Тиктотеры кадыровские уже сняли видосик, что якобы Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили. Я приглашаю любого тиктокера, снимите пожалуйста видео, надеюсь, оно будет последнее, где-то с центра города, а не в какой-то будке на фоне флага. Так что еще раз говорю, наши ребята держат линию обороны, враг не имеет там успеха, ничего он не занял. Северодонецк наш", — подчеркнул он.

Что касается других населенных пунктов Луганской области, подконтрольных Украине: идут обстрелы всей территории. В направлении Золотое, Екатериновка, Тошковка.

ВСУ выбили врага из Тошковки и закрепились там.

Направление Попасной – пришло подкрепление и военные выбили врага в направлении Камышеваха-Попасная, отбросили его на пару километров.

Гайдай подчеркнул, что обстрелы "дороги жизни" – трассы Лисичанск-Бахмут уменьшились. Помощь военным и гуманитарные грузы до города Северодонецк доезжают. В городе все еще остаются около 15 тыс. человек.

Относительно ситуации с водой и электроснабжением – ситуация тяжелая, но не критическая. В городе есть генераторы, еще довозят солнечные панели.

Напомним, в Лисичанске российский снаряд попал в многоэтажку: погибла девушка.

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