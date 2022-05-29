Королева Сильвия и король Карл Густав посетили голограммное шоу культовой шведской группы ABBA в Лондоне

Шведская королева Сильвия и король Карл Густав приехали в Лондон, чтобы лично увидеть возвращение культовой группы ABBA в их цифровом сценическом шоу. Последний раз на сцену в британской столице ABBA выходили 42 года назад.

Мероприятие состоялось в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы II. К 76-летнему королю и 78-летней королеве присоединились на красной дорожке многие знаменитости – певица Кайли Миноуг, ведущая Майлин Класс, Софи Эллис-Бекстор и сама группа ABBA.

Майлин Класс / Фото: Associated Press

Королева Швеции приехала на концерт в ярком аутфите: в синем брючном костюме с интересным геометрическим узором на жакете и лаковых туфлях с круглыми носками. В руках Ее Величество держала маленькую цветную сумку. А также дополнила образ красивым кулоном с камнем и серьгами-висюльками. Король был в черном костюме, белой рубашке и галстуке.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Associated Press

Сами участники группы ABBA также предстали на красной дорожке на премьере своего виртуального концерта. На 90-минутном шоу прозвучат настоящие голоса квартета и будут играть живые музыканты, но самой группы на сцене не будет.

Те, кто посетит концерты, которые стартуют сегодня, увидят голограммы шведских поп-звезд, которые выглядят так, какими музыканты были на пике своей популярности.

Участники ABBA (слева направо): Бьорн Ульвеус, Анни-Фрид Люнгстад, Агнета Фельтског и Бенни Андерссон / Фото: Associated Press

Программа "ABBA Voyage" готовилась с 2016 года с использованием новейших технологий. За вчерашним концертом участники ABBA наблюдали со зрительного зала, а после шоу вышли на сцену на поклон под громкие аплодисменты публики. Концерты ABBA в Лондоне продлятся до декабря 2022 года.